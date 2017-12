"Nu m-am imaginat niciodata la 30 de ani. Am crezut ca nu voi trai foarte mult si ca voi muri singura si dependenta de cine stie ce. Nu m-am gandit ca voi trai atat de mult, ca voi fi energica si sanatoasa si inca in activitate. Sunt recunoscatoare", a declarat actrita care pe 21 decembrie a implinit 80 de ani, potrivit Digi24.ro.

Fonda a avut o copilarie marcata de suferinte. Mama sa s-a sinucis cand ea avea doar 12 ani. A suferit de bulimie, a fost abuzata in copilarie si a consumat droguri.

A castigat primul Oscar in 1972, la varsta de 35 de ani.

"Sunt recunoscatoare ca am devenit mai buna la 80 de ani. Sunt mai putin critica. Sunt iertatoare. Nu am fost mereu sincera. Am muncit din greu ca sa devin un om mai bun", a declarat marea actrita.