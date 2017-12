Pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din Los Angeles ar fi avut bilet pentru un alt zbor.

"Patru ore pierdute pentru un zbor care dureaza 11 ore si ne intoarcem din drum pentru ca un pasager nu ar fi trebuit sa se afle in acest avion. De ce... de ce trebuie sa ne intoarcem cu totii nu stiu", a scris pe Twitter Chrissy Teigen.



a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know

Compania All Nippon Airways (ANA) a transmis doar ca a fost o problema cu "programarea de zbor" a unui client, noteaza hotnews.ro

Pe 28 decembrie este si ziua de nastere a artistului, pe care si-a petrecut-o "deasupra norilor".

Honestly everyone on the ground and in the air were very kind and apologetic. But I just need to know why we couldn’t have flown to tokyo and settled this one person’s mistake (who was going to tokyo all along) there, in tokyo. 230 people on this flight. https://t.co/EhCTERTRu5