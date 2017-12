Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.

Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele, de cand actrita Meghan Markle a intrat in viata printului. Din dragoste pentru iubita sa, Harry nu va participa la acest eveniment. Fosta actrita din "Suits" este o aparatoare ferventa a cauzei animalelor, relateaza gala.fr, citat de Agerpres.ro.

Dupa cum a aratat pentru The Sun o sursa apropiata palatului regal, aceasta vanatoare nu este apreciata de Meghan Markle. "Meghan este garantul drepturilor animalelor si nu-i place vanatoarea sub nici o forma. In schimb, Harry o adora si a participat intotdeauna la vanatoare in aceasta zi. Dar daca trebuie sa incheie o traditie regala de lunga durata pentru a nu o supara, atunci asa va fi". Anul acesta, fratele sau, printul William, si tatal lor, printul Charles, vor fi prezenti la eveniment.

Meghan Markle este foarte dedicata luptei impotriva maltratarii animalelor. Inainte de anuntarea logodnei cu Harry, ea a postat pe contul ei de Instagram cateva fotografii cu cainii ei adoptati din adaposturi, pe nume Bogart si Guy. Acesta din urma a fost, de altfel, grav ranit in urma cu cateva zile, a scris Daily Mail. Conform rapoartelor zilnice, cainele avea ambele picioare rupte. Foarte atasata de animalul ei, Meghan Markle s-a dus la clinica veterinara pentru a-l vizita.