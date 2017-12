Filmul a fost vizionat de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti, pe 25 august, dupa ce a avut premiera internationala in sectiunea „Signs of Life” a Festivalului de Film de la Locarno 2017.



„Tara moarta” este un eseu documentar compus din mai mult de 500 de fotografii dintre cele peste 8.500 ale colectiei Costica Acsinte, texte de Emil Dorian si fragmente din coloana sonora a filmelor de propaganda din anii '30 - '40.

Montajul documentarului este semnat de Catalin Cristutiu, sound design-ul de Dana Bunescu, iar consilierea tehnica a fost asigurata de Marius Panduru. Filmul este realizat cu sprijinul lui Cezar Mario Popescu, cel care a descoperit fotografiile lui Costica Acsinte.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pelicula a participat, in luna octombrie, in competitia de documentare a celei de-a 61-a editii a BFI London Film Festival si in selectia „Between Jewish and Israeli Identity” a Haifa Film Festival. In plus, „Tara moarta” a fost parte din selectia oficiala a Vienna International Film Festival si a International Documentary Film Festival Amsterdam.

Lungmetrajul s-a bucurat de cronici favorabile, fiind considerat o opera „perfect suspendata intre realism si poezie”, iar Radu Jude, noul „copil de aur al cinematografiei romanesti”.

„«Tara moarta» este o idee atragatoare, executata cu un talent artistic curajos care oscileaza intre experimental si tehnici documentare traditionale”, a scris The Hollywood Reporter.