Paiele din hartie vor fi introduse in toate cele 1.361 de restaurante McDonald's din Marea Britanie si Irlanda incepand din luna septembrie, iar procesul de inlocuire va fi finalizat anul urmator, informeaza Agerpres.

Initiativa vine in urma presiunii din ce in ce mai mari asupra companiilor in vederea reducerii utilizarii produselor din plastic in contextul ingrijorarilor privind poluarea cu plastic a oceanelor unde astfel de obiecte dauneaza vietuitoarelor salbatice precum testoasele sau pestii.

Guvernul britanic a prezentat recent planuri potrivit carora paiele din plastic, baghetele pentru amestecat bauturi si betisoarele pentru urechi ar putea fi interzise la vanzare in Anglia in cadrul eforturilor de a reduce cantitatea de deseuri care ajung in rauri si oceane.

Potrivit lantului de restaurante, o perioada de testare a paielor din hartie s-a desfasurat incepand din luna aprilie in cateva dintre localurile sale, iar clientii au reactionat pozitiv la aceasta schimbare, majoritatea salutand eforturile de protejare a mediului inconjurator.

Alternative la paiele din plastic sunt in teste in Belgia, iar in mai multe restaurante din SUA, Franta si Norvegia vor incepe perioade de testare a acestor produse.

In unele zone din America Latina si Malaezia, compania ofera paie doar la cerere, noteaza Press Association.