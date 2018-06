''S-a constatat ca atacurile sinucigase au fost comise de catre sase fete, ale caror capete, smulse de suflul deflagratiei, au fost gasite la locul dramei de catre echipele de salvare. Ele aveau intre sapte si zece ani", a declarat un responsabil al guvernului local sub acoperirea anonimatului, potrivit Agerpres.

In cele doua atentate sinucigase care au avut loc in Damboa (statul Borno) in noaptea de sambata spre duminica, ''31 de persoane au fost ucise si multe altele ranite'', a declarat un membru al unei militii locale, Babakura Kolo. Atacurile au vizat persoane care tocmai sarbatorisera sfarsitul Ramadanului.

Dupa dublul atentat sinucigas, presupusi jihadisti au aruncat grenade asupra multimii care se stransese la locul atacurilor, facand mai multe victime.

Doi kamikaze si-au detonat dispozitivele explozive in cartierele Shuwwari si Abachari din Damboa, omorand sase locuitori, a adaugat Kolo, exprimandu-se din orasul Maiduguri, situat la circa 80 km de locul atacurilor. ''Nimeni nu trebuie sa ne spuna ca atacurile poarta semnatura Boko Haram'', a adaugat el. Un responsabil local, exprimandu-se sub acoperirea anonimatului, a confirmat bilantul victimelor.

In ultimii noua ani, insurectia islamista s-a soldat cu peste 20.000 de morti in regiune si s-a extins din nord-estul Nigeriei pana in Niger, Ciad si Camerun, provocand o grava criza umanitara. Conflictul, care dureaza de noua ani de zile, s-a soldat cu peste 20.000 de morti si circa 2,6 milioane de persoane stramutate in Nigeria.