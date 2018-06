Peste 1.000 de oameni au infruntat temperaturile sub zero grade din Hobart duminica seara pentru a vedea cum Mike Parr, in varsta de 73 ani, iese din nou la suprafata, dupa ce a fost ingropat de viu trei zile, a indicat televiziunea australiana ABC.

In data de 14 iunie, Parr a fost ingropat intr-un container din otel creat special, cu ocazia festivalului anual Dark Mofo. Initiativa sa s-a dorit o luare de pozitie fata de trecutul colonial violent al Tasmaniei, soldat cu distrugerea aproape totala a populatiei aborigene a statului in secolul al XIX-lea.

Un buldozer si lanturi au fost folosite pentru a da la o parte portiunea de strada sub care fusese ingropat artistul, care a iesit la suprafata folosind o scara.

Parr nu a adresat niciun cuvant multimii venite sa asiste la eveniment si a parasit repede zona. Artistul urmeaza sa vorbeasca despre experienta sa in cadrul unei alocutiuni pe care o va tine marti la Universitatea din Tasmania.

Pe durata desfasurarii acestui inedit proiect artistic, in containerul in care se afla Parr a fost pompat oxigen, iar artistul nu a mancat, ingerand cantitati limitate de lichide.

Festivalul Dark Mofo este organizat de Muzeul de Arta Veche si Noua din Hobart si a mai gazduit proiecte artistice care au tinut prima pagina a ziarelor, aminteste DPA. In 2017, spre exemplu, festivalul a fost puternic criticat de grupurile pentru drepturile animalelor pentru un ritual de sacrificiu care a inclus o carcasa de taur insangerata.