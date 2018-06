Accidentul a avut loc la ora locala 09:00, cand vehiculul lor model sport a lovit frontal un SUV taxi care circula din directia opusa si transporta cinci pasageri, a detaliat generalul care s-a deplasat la locul accidentului. Toti pasagerii taxiului au fost raniti. Ambele vehicule circulau cu viteza, potrivit politiei.

Ouk Phalla, in varsta de 39 de ani, reprezentanta a dansului traditional, a murit din cauza ranilor intr-un spital din Preah Sihanouk, unde cei doi au fost transportati dupa accident, a declarat Chuon Narin, seful politiei din provincie.

Acesta a mai spus ca printul, in varsta de 74 de ani, a fost mutat intr-un spital din capitala Phnom Penh duminica dupa amiaza.

Ranariddh este unul dintre fiii regelui defunct Norodom Sihanouk si a avut o cariera politica haotica, potrivit Reuters. Conduce din 2015 partidul regalist Funcinpec, care l-a exclus cu ani in urma. In 1997 a fost rasturnat in calitate de co-premier (1993-1997) intr-o lovitura de stat sangeroasa. A fost de asemenea presedinte al Adunarii Nationale din 1998 pana in 2006.

In prezent, Ranariddh este si presedintele Consiliului Suprem de Consiliere Suprema al regelui Norodom Sihamoni, fratele sau vitreg, potrivit Agerpres.