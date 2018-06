Samen Kondorura, in varsta de 40 de ani, a murit atunci cand carausii au ridicat sicriul pe o scara de bambus pentru a-l aseza pe turnul funerar. Scara a alunecat si sicriul a cazut. Accidentul a avut loc vineri.

Turnurile funerare numite lakkian sunt bogat sculptate. Decedatul este plasat in varful lor inainte de o ceremonie funerara traditionala foarte elaborata, potrivit Agerpres.

"In timp ce sicriul mamei era ridicat pe lakkian, scara s-a miscat brusc, sicriul a cazut si a lovit victima", a declarat comisarul Julianto Sirait pentru AFP.

Pe o inregistrare video a dramei, care a devenit virala pe internet, se vede cum scara aluneca in timp ce barbatii care cara sicriul ajung in partea de sus a turnului. Carausii cad mai multi metri in jos, unde fiul decedatei este zdrobit de sicriu.

Victima a murit in spital.

Potrivit comisarului Sirait, scara nu era suficient de solida. Familia refuza insa sa depuna plangere.

Samen Kondorura se odihneste acum langa mama sa Berta, a adaugat el.

Cand un membru de etnie tojaran moare, inmormantarea poate dura cateva zile, cu dans, muzica si sacrificarea unui bivol.