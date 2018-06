"In numele si din imputernicirea doamnei Kovesi Laura Codruta, in calitate de creditor al obligatiei de plata ce va revine, intelegem sa va transmitem urmatoarele: Notificare prin care va solicitam ca in termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei sa achitati suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale catre doamna Kovesi Laura Codruta, pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea drepturilor la onoare, demitate, reputatie, imagine si viata privata, astfel cum a fost stabilit in mod legal si executoriu de catre Curtea de Apel Ploiesti, prin Decizia 752/20.03.2018, pronuntata in dosarul 6043/3/2015, in care ati fost parata", se arata in documentul prezentat de Antena 3.

Laura Codruta Kovesi a castigat in prima instanta procesul cu jurnalistii Antena 3. Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca sefa DNA va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3.

De asemenea, SC Antena 3 SA si Mihai Gadea sunt obligati de instanta sa formuleze scuze publice fata de Laura Codruta Kovesi, precum si sa redea, in mod public si in integralitate, dispozitivul hotararii Curtii in termen de maxim cinci zile de la data ramanerii definitive a acesteia, dupa cum urmeaza: Antena 3 SA in cadrul fiecarui buletin informativ al zilei, pe parcursul a trei zile consecutive, precum si pe platforma online a acesteia, iar Mihai Gadea in cadrul emisiunii realizate de acesta - 'Sinteza Zilei', potrivit RomaniaTV.