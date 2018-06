"Am scanat biletul cu telefonul si am primit mesajul ca trebuie sa iau legatura cu loteria. Apoi am verificat numerele pentru sambata seara si pareau foarte cunoscute", a spus barbatul.

Numerele castigatoare sunt 06, 10, 15, 25, 36 si Powerball 14.

Rabdarea si perseverenta barbatului au fost rasplatite,Tran castigand de doua ori cu acelasi bilet. "Biletul lui a avut primele cinci numere ghicite, dar fara Powerball pe un rand si patru dintre primele cinci si tot fara Powerball pe un al doilea rand", au explicat oficialii loteriei din Idaho.

Asadar, premiul combinat al celor doua castiguri este de 2.000.300 de dolari. Barbatul intentioneaza sa achite ratele la casa si restul banilor sa-i pstreze ca economii, insa nu a spus daca va continua sa joace numerele care i-au adus noroc, potrivit Digi24.