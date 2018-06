"Un dosar a fost prezentat astazi de Politia din Santa Monica. Ancheta il vizeaza pe Sylvester Stallone. Dosarul este examinat de echipa noastra de specialisti in infractiuni de natura sexuala", a explicat miercuri pentru AFP Greg Risling, purtator de cuvant al Procurorului districtual din Los Angeles, Jackie Lacey.

Acest caz vizeaza o femeie care a afirmat, in noiembrie 2017, ca starul hollywoodian, in varsta de 71 de ani, celebru pentru rolurile interpretate in francizele de actiune "Rocky" si "Rambo", a agresat-o in anii 1990.

Greg Risling a refuzat sa dezvaluie alte detalii despre circumstantele in care s-a produs agresiunea prezumtiva si nu a precizat daca faptele au fost prescrise.

Politia din Santa Monica si avocatul actorului, Martin Singer, nu au putut fi contactati de jurnalistii de la AFP pentru a comenta aceste informatii, relateaza Agerpres.

Acuzatiile au aparut in urma avantului luat de miscarea #MeToo, care a atras atentia opiniei publice mondiale asupra violentelor sexuale comise la Hollywood, dar si in alte parti ale lumii.

In decembrie, avocatul Martin Singer a declarat pentru presa americana ca actorul Sylvester Stallone "contesta categoric aceasta acuzatie si este clar faptul ca acea femeie a contactat politia pentru ca povestea ei sa apara in presa".

El a recunoscut insa ca actorul a avut o relatie cu victima prezumtiva in timpul unor filmari ce au avut loc in Israel in 1987, intr-o perioada in care starul hollywoodian era celibatar.

Acelasi avocat a precizat ca Sylvester Stallone intentioneaza sa depuna in instanta o plangere impotriva acelei femei, pe care o va acuza de fals in declaratii.