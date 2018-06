''Acesti copii sufera'', a spus in cadrul unui interviu acordat miercuri Tamara Pletnyova, presedinta Comitetului parlamentar pentru familie si probleme ale copiilor si femeilor.

''E bine daca sunt de o rasa. Daca sunt de o rasa diferita, atunci asta e'', a declarat Pletnyova pentru postul de radio Govorit Moskva.

Copiii de rase mixte adusi pe lume de mame din Rusia dupa Jocurile Olimpice de vara din 1980 de la Moscova au ajuns sa fie numiti ''copiii Olimpiadei'', a amintit intervievatorul, potrivit Agerpres.

Tatii pleaca, iar copiii raman in Rusia cu mamele lor, a spus Pletnyova. ''Mi-as dori ca oamenii din tara noastra sa se casatoreasca din dragoste. Nu conteaza nationalitatea atat timp cat sunt cetateni ai Rusiei'', a adaugat ea.

Fotbalul din Rusia s-a confruntat mult timp cu acuzatii de comportament rasist manifestat de fani la adresa jucatorilor straini. Printre astfel de incidente s-au numarat adresarea unor sunete asemanatoare celor de maimuta si aruncarea de coji de banana pe teren.

FIFA, organismul de conducere al fotbalului, pune in prezent un plus de presiune pe Rusia pentru prevenirea unor asemenea incidente in contextul in care aceasta tara gazduieste cea mai prestigioasa competitie a acestui sport, care are loc o data la patru ani.

Luna trecuta, FIFA a amendat Uniunea de Fotbal din Rusia cu 22.000 de lire (30.000 de dolari) dupa ce publicul prezent in tribune la un meci amical desfasurat in St Petersburg impotriva Frantei a intonat cantece cu tematica rasista adresate jucatorilor straini.

Editia a 21-a a Cupei Mondiale de fotbal va fi gazduita de Rusia cu incepere de joi si pana pe 15 iulie si este prima Cupa Mondiala care are loc in Europa de Est

La turneul final vor evolua 32 de echipe. Partidele de la CM 2018 se vor disputa pe 12 stadioane din 11 orase din Federatia Rusa.