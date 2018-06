Trump este al doilea cel mai varstnic presedinte al SUA, dupa Ronald Reagan, care a plecat de la Casa Alba la 77 de ani, in 1989, dupa doua mandate. Daca va avea si el doua mandate, Trump va deveni cel mai varstnic presedinte american, depasindu-l pe Reagan cu cateva luni.

Un singur alt presedinte a mai ocupat Casa Alba la mai mult de 70 de ani, Dwight Eisenhower, care a implinit 70 de ani in octombrie 1960, cu cateva luni inainte de a preda postul.

Donald Trump a primit deja de luni un tort aniversar, in ziua dinaintea summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong Un din Singapore. Premierul singaporez, Lee Hsien Loong, l-a surprins facandu-i cadou un tort decorat cu fructe proaspete si cu o lumanare. Ministrul singaporez de externe, Vivian Balakrishnan, a transmis pe Twitter o fotografie cu Trump zambind deasupra tortului, cu mesajul: "Sarbatorind ziua de nastere, putin mai devreme", relateaza Agerpres.



Avand in vedere si varsta, sanatatea presedintelui american - nu doar fizica, ci si mintala - starneste interes in randul americanilor. Inainte sa fie ales, responsabili ai campaniei lui Trump au facut publica o declaratie a medicului sau personal de atunci, Harold Bornstein, care a dat asigurari ca daca va fi ales, poate "afirma fara echivoc ca Trump va fi persoana cu cea mai buna stare de sanatate aleasa vreodata la presedintia SUA", aminteste AFP.

La inceputul lui mai, Bornstein a declarat insa pentru CNN ca Trump i-a "dictat integral" respectivul text si a mai spus, intr-o emisiune pe NBC, ca in februarie 2017 trei apropiati ai magnatului au descins in cabinetul lui si i-au luat toate dosarele despre noul lider de la Casa Alba. Respectiva "descindere" a avut loc la cateva zile dupa ce medicul dezvaluise pentru New York Times ca Trump ia medicamente pentru cresterea parului.

In ianuarie a.c., Donald Trump a fost supus primului control medical de la instalarea sa la putere, in urma caruia medicul Casei Albe Ronny Jackson l-a declarat ca fiind intr-o stare de sanatate "excelenta".