Potrivit acestora, in cele circa 13 secunde in care Trump i-a tinut mana lui Kim pentru prima data, si-a proiectat ca de obicei dominatia intinzand primul mana si batandu-l pe umar pe liderul nord-coreean. Pentru a nu ramane mai prejos, Kim i-a scuturat viguros mana lui Trump si l-a privit drept in ochi, inainte de a se desprinde din strangere pentru a se intoarce catre media.

"N-a fost o strangere de mana lipsita de ezitare", a apreciat Allan Pease, expert australian in comunicarea nonverbala si autorul mai multor carti de succes in domeniu. "A fost sus si jos, inainte si-napoi, fiecare incerca sa-l traga pe celalalt spre el si nu voia sa-l lase sa preia controlul", a explicat Pease.

Trump este familiarizat cu proiectarea autoritatii si este versat in folosirea eficienta a limbajului corpului, in postura sa de lider global, om de afaceri si fost om de televiziune, iar in plus are asupra lui Kim avantajul inaltimii.

In timp ce s-au indreptat spre sala unde urma sa aiba loc primele discutii fata in fata, Trump a vrut sa risipeasca orice urma de tensiune facand conversatie cu Kim si lasandu-l pe acesta sa o ia putin inainte, dar a mentinut controlul batandu-l pe umar si invitandu-l in sala - desi Kim este aproape de doua ori mai tanar decat el.

Si liderul nord-coreean l-a batut pe umar pe presedintele SUA, in incercarea de a-si impune la randu-i autoritatea, si, desi a privit in cea mai mare parte a timpului in jos in timp ce Trump vorbea, si-a ridicat de mai multe ori ochii.

"Donald Trump a vorbit in termeni conciliatori, aproape umili, dar limbajul corpului sau spunea clar 'Eu sunt seful aici' ", a estimat Allan Pease. "Daca nu stiai cine sunt cei doi, ai fi putut spune ca tipul cel mare este tatal si cel mic e fiul", a adaugat expertul australian.

In egala masura, potrivit acestuia, la prima sa interactiune majora cu comunitatea internationala, sub tirul fotoreporterilor adunati la hotelul de lux unde avea loc summitul, Kim a avut o alura care trada o usoara teama si mirare. "Semana oarecum cu un copil intr-un parc de distractii - nu intimidat, entuziast si un pic agitat", a conchis Pease, potrivit Agerpres.