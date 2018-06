In varsta de 34 de ani, Middleton este casatorita cu James Matthews, managerul unui fond de investitii. Ea a dezvaluit ca a depasit primul trimestru de sarcina fara sa fi fost afectata de greturile matinale.

„Am fost norocoasa sa trec de cele 12 saptamani fara asta si am putut sa imi continui activitatea in mod normal”, a scris ea in editorialul pentru Waitrose Weekend, potrivit News.ro.

Speculatii privind sarcina ei au aparut in luna aprilie, cu cateva zile inainte ca ducesa de Cambridge sa nasca cel de-al treilea copil.

Pippa Middleton si James Matthews s-au casatorit anul trecut.