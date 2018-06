"Ei spuneau ca ei (nord-coreenii) intentionau sa declanseze un razboi nuclear impotriva noastra, ca vor lupta impotriva noastra intr-un razboi nuclear", a declarat Rudy Giuliani, intr-o conferinta a investitorilor la Tel Aviv, potrivit cotidianului american.

"Noi (Statele Unite) am spus ca nu avem de gand sa organizam un summit in aceste circumstante", a afirmat el despre intalnirea care a fost anulata la sfarsitul lunii mai de catre Washington inainte de a fi reprogramata, asa cum s-a planificat initial pentru 12 iunie, in Singapore.

"Ei bine, Kim Jong-Un a revenit in genunchi si a implorat ca ea sa aiba loc, este de altfel exact pozitia in care acesta trebuie pus", a spus Giuliani, apreciind ca acum, dupa reprogramarea summitului, americanii au o pozitie dominanta.

Ministrul de externe din Singapore incepe joi o vizita oficiala de doua zile in Coreea de Nord, in timp ce pregatirile se accelereaza in orasul-stat pentru summitul istoric Trump-Kim, care va avea loc in mai putin de o saptamana, potrivit Agerpres.