Melania Trump a stat in primul rand, alaturi de presedintele Donald Trump, la o ceremonie de la Casa Alba in onoarea familiilor soldatilor americani cazuti la datorie.

Melania Trump a fost externata luna trecuta in urma unei interventii chirugicale, de atunci existand tot felul de speculatii in legatura cu starea sa de sanatate, pe care, prin intermediul unei declaratii le-a respins.

"Doamna Trump a fost intotdeauna o femeie puternica si independenta, care isi pune familia si desigur sanatatea mai presus de orice si care nu se va schimba din cauza unui corp de presa turbat. Are incredere in ceea ce face si in rolul sau si stie ca restul reprezinta doar speculatii si absurditati", potrivit declaratiei oficiale preluata de DPA de la CNN.

Prima Doamna nu il va insoti pe liderul de la Casa Alba nici la summitul G7 din Canada si nici la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, care urmeaza sa aiba loc pe 12 iunie, a mentionat purtatoarea sa de cuvant, conform realitatea.net.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7