Safaa Boular, care acum are 18 ani, a inceput sa discute online cu militantul Naweed Husain pe cand avea 16 ani si a decis sa se duca dupa acesta in Siria, pentru a se casatori si pentru a comite apoi, impreuna, un atentat sinucigas, tinandu-se de mana.

Husain i-a trimis surorii mai mari al Safei, Rizlaine Boular, suma de 3000 de lire (4000 de dolari) pentru aranjamentele de drum, dar cele doua surori au fost arestate, in august 2016, si desi au fost eliberate pe cautiune, au ramas fara pasapoarte.

Safaa Boular a continuat sa discute pe net cu militantul, inclusiv despre cum ar fi urmat ca ea sa comita un atac la British Museum - una din principalele atractii turistice din Londra - folosind grenade, denumite de tanara in conversatiile sale cu Husain "ananas".



"Intentia ei era de a provoca vatamari grave si moarte", a declarat Sue Hemming, din partea procuraturii.

Husain a fost ucis in Siria la 4 aprilie 2017, iar Safaa Boular a scris ca vrea sa i se permita "martirajul". "Inima mea tanjeste regasirea cu sotul meu drag, pentru prima data", a scris adolescenta.

A fost in schimb arestata opt zile mai tarziu, dar planurile de atac asupra unor tinte din centrul Londrei au fost preluate de sora sa Rizlaine, careia i s-a alaturat mama lor, Mina Dich. Mama si fiica au pornit intr-o "vizita de recunoastere" la obiective cheie din Westminster, la 25 aprilie 2017, iar ziua urmatoare au cumparat cutite de la un supermarket, fiind insa arestate la randul lor o zi mai tarziu, scrie Agerpres.

In februarie, atat Rizlaine Boular, in varsta de 22 de ani, cat si mama sa, in varsta de 44 de ani, s-au declarat vinovate de planificarea de acte de terorism.

Toate trei isi asteapta acum sentinta.