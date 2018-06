Donald Trump a reconfirmat vineri intalnirea cu Kim Jong-un, in conditiile in care, la un moment dar, intrevederea dintre cei doi lideri era in pericol sa nu mai aiba loc.

Acesta l-a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol, un inalt oficial de la Phenian, care i-a inmanat presedintelui american o scrisoare din partea conducatorului Coreei de Nord, Kim Jong Un, potrivit Libertatea.ro.