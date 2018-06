Eruptia vulcanului, inalt de 3.763 m si situat la 35 km sud-vest de capitala Guatemalei, a determinat totodata evacuarea de urgenta a peste 4.500 de persoane din satele situate la poalele vulcanului, care a proiectat lava si cenusa pe o vasta suprafata, provocand panica printre localnici.

"Institutul national medico-legal (Inacif) a primit 62 de cadavre", a anuntat luni seara Fanuel Garcia, director al acestui organism care participa la identificarea victimelor, precizand ca bilantul ar putea sa creasca pe masura cautarilor.

"Exista disparuti, dar nu se stie cati", a declarat la randul sau Sergio Cabanas, de la Agentia de gestionare a catastrofelor din Guatemala. Un bilant precedent consemna 33 de morti si 46 de raniti.

Potrivit lui David de Leonid, purtator de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred), cautarea eventualilor supravietuitori - suspendata noaptea trecuta din motive de securitate - continua in zona cea mai afectata, unde actioneaza politisti, militari si membri ai Crucii Rosii.

La San Miguel Los Lotes, catun distrus de eruptie, un jurnalist de la AFP a putut observa luni dimineata un peisaj dezolant, in care se amestecau ruinele casutelor si corpuri innegrite de oameni si animale domestice, zacand intre noroi si cenusa inca fumeganda.

Duminica, imagini difuzate de televiziune si pe retelele de socializare au aratat un imens nor de cenusa coborand din vulcan si inghitind un drum, in timp ce localnici si membri ai echipelor de interventie fugeau din calea lui. Altele aratau persoane acoperite de cenusa, pe care echipele de interventie incercau sa le puna la adapost.

Directorul Conred, Sergio Cabanas, a indicat ca persoanele decedate fusesera prinse in capcana de lava incandescenta care coborase cu mare viteza din vulcan.

In total, eruptia a durat peste 16 ore, dar o "reactivare este posibila", a avertizat la randul sau Institutul National de Vulcanologie, recomandand mentinerea unor masuri stricte de precautie in aceasta regiune.

Coloanele de cenusa, emise de vulcan, au depasit altitudinea de 2.200 de metri deasupra craterului, potrivit institului mentionat.

Eruptia a afectat in special comune rurale apropiate de vulcan si orasul Antigua, cel mai important sit turistic din Guatemala.

In total, 1,7 milioane de persoane au fost afectate in diverse grade de catastrofa, potrivit protectiei civile.

In cursul unei conferinte de presa duminica seara, presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a indicat ca alerta rosie fusese declansata in departamentele Escuitla (sud), Chimaltenango (vest) si Sacatepequez (sud-vest), cele mai afectate de eruptie si ca alerta portocalie a fost instituita in toata tara. A fost decretat un doliu national de trei zile.

Seful statului a afirmat ca presedintii Mexicului, Enrique Peńa Nieto, Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, Salvadorului, Salvador Sanchez Ceren, i-au telefonat pentru a-si exprima condoleantele si a propune asistenta Guatemalei. Un purtator de cuvant al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a transmis de asemenea o propunere de ajutor sinistratilor si serviciilor de interventie.

Vulcanul de Foc, care se afla la confluenta a trei departamente citate de presedinte, a mai erupt in ianuarie 2018.

In septembrie 2012, o eruptie a sa antrenase evacuarea a circa 10.000 de persoane care locuiau in satele situate la sud de vulcan, potrivit Agerpres.