Acoperind partea externa a dintilor, smaltul este cel mai dur tesut din corpul uman, putand sa reziste la temperaturi extreme si la atacurile acizilor din bauturi si alimente, caracteristici care il ajuta sa reziste intact timp de mai multe decenii.

Dar, spre deosebire de alte tesuturi din organism, odata ce este distrus, smaltul dentar nu se mai poate regenera - cauzand dureri si pierderi ale dintilor pentru aproximativ 50% din totalul populatiei mondiale, scrie Agerpres.

Cercetatorii de la Universitatea Queen Mary din Londra au anuntat insa ca au reusit sa dezvolte o noua metoda de "crestere" a unui material mineralizat, ce ar putea sa deschida calea spre regenerarea unor tesuturi dure, precum smaltul dentar si oase.

Sherif Elsharkawy, medic stomatolog si unul dintre autorii principali ai studiului, a declarat: "Aceasta este o descoperire interesanta, deoarece simplitatea si versatilitatea platformei de mineralizare deschide oportunitati noi pentru a trata si a regenera afectiunile dentare".

"De exemplu, am reusit sa producem bandaje rezistente la acid, care se pot infiltra, mineraliza si proteja tubulii dentari expusi (canale microscopice, n.r.) din dintii umani, in cadrul tratamentului impotriva hipersensibilitatii dentare", a adaugat acelasi medic stomatolog.

Cercetatorii britanici au descoperit o proteina care este capabila sa declanseze cresterea unor cristale, intr-o maniera similara felului in care cresc cristalele minerale atunci cand smaltul dentar se dezvolta in organismul uman.

Alvaro Mata, coordonatorul studiului, considera ca "descoperirea-cheie" a constat in gasirea unei modalitati eficiente de exploatare a acelor proteine pentru a controla si a ghida procesul de mineralizare.

Expertii considera ca noul studiu, publicat in revista stiintifica Nature Communications, are potentialul de a fi utilizat intr-o varietate de feluri in medicina regenerativa.