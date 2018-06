Precum se poate urmari in video, femeia a reusit sa aseze aparatul pe sol fara sa agate liniile de inalta tensiune si fara sa atinga vreun autoturism.

In momentul in care motorul avionului a cedat, mai erau de parcurs opt kilometri pana la aeroport. Din fericire, tanara a reusit sa-si pastreze cumpatul si a actionat in aceasta situatie-limita precum fusese invatata de instructor, scrie digi24.ro.