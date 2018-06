Activisti pentru protectia mediului, medici veterinari si voluntari au incercat timp de 5 zile sa salveze balena. Balena a reusit sa regurgiteze vineri cinci pungi de plastic, dar nu a fost suficient pentru a-si reveni.

La autopsie medicii au descoperit alte 80 de pungi de plastic in stomacul mamiferului marin, precum si alte obiecte din plastic a caror greutate totala depasea 8 kilograme, scrie Agerpres.

Aceste gunoaie din plastic i-au facut rau balenei care nu a mai putut sa vaneze pentru hrana, conform veterinarilor.

La nivel global, peste 8 milioane de tone de plastice - sticle, ambalaje, pungi si alte deseuri - ajung in ocean in fiecare an, conform Programului pentru Mediu al ONU.