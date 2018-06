"Avand in vedere modul in care Coreea de Nord s-a comportat in trecut, este important sa nu fie rasplatita doar pentru ca a acceptat dialogul'', a spus ministrul japonez al Apararii, Itunori Onodera.

Coreea de Nord s-a angajat pentru denuclearizare in trecut doar pentru a invalida acorduri si continua dezvolte programele de rachete balistice si arme nucleare, a spus Onodera.



Singura modalitate de a obtine o denuclearizare completa, verificabila si ireversibila ar fi sa "se mentina presiunea maxima asupra Coreii de Nord, impreuna cu eforturile diplomatice'', a adaugat el.

Coreea de Nord a semnat acorduri in 1994 si 2005 vizand incetarea programului sau de arme nucleare, dar a continuat sa efectueze teste nucleare, ceea a condus la o serie de sanctiuni impuse de ONU, scrie Agerpres.

Anul trecut, Coreea de Nord a lansat doua rachete balistice deasupra Japoniei si o a treia a cazut in Oceanul Pacific.

Dupa cateva zile de oscilatii, Trump a anuntat vineri ca se va intalni cu Kim Jong Un pe 12 iunie pentru a discuta cu privire la o solutie pasnica privind programul nuclear nord-coreean. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta.

Coreea de Sud saluta anuntul lui Trump privind summitul cu liderul nord-coreean

"Se pare ca drumul care duce spre un summit intre Coreea de Nord si SUA s-a largit si s-a consolidat", potrivit unui comunicat difuzat sambata de presedintia sud-coreeana.

Seulul a declarat ca asteapta intalnirea dintre cei doi lideri cu "emotie" si "rabdare".

Singapore vrea sa suporte o parte din costurile intalnirii Trump-Kim

Singapore va suporta o parte din costurile summitului planuit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat sambata ministrul singaporez al apararii, Ng Eng Hen, la o zi dupa ce Trump a repus intalnirea pe agenda, transmite Reuters.

Cotidianul The Washington Post a scris anterior ca unele probleme logistice nerezolvate legate de summit se refera la cine va plati facturile de hotel ale liderului Coreei de Nord, o tara in grava criza de devize, in urma sanctiunilor internationale impuse din cauza programelor sale nuclear si balistic.

Singapore, un oras-stat bogat din Asia de Sud-Est, este hotarat sa gazduiasca cu succes summitul Trump-Kim, fiind dispus sa achite macar o parte din cheltuieli.

'Evident ca da, dar este un cost pe care suntem dornici sa-l suportam pentru a juca un mic rol in aceasta intalnire istorica', le-a declarat ministrul apararii reporterilor, intrebat daca Singapore va acoperi costul summitului, programat pentru data de 12 iunie.