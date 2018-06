Intr-o alocutiune sustinuta cu prilejul decernarii premiului "Franz Josef Strauss 2018" presedintelui Klaus Iohannis, de catre Fundatia germana Hanns Seidel, premierul bavarez Markus Söder a evocat excelentele relatii dintre Bavaria si Romania, precum si activitatea politica a sefului statului, dar si ca primar al Sibiului. La acestea se adauga relatiile privilegiate dintre landul bavarez si sasii banateni.

Totodata, Markus Söder a subliniat contributia la constituirea Uniunii Europene a patriotului Franz Josef Strauss, care si-a dat seama ca nationalismul si totalitarismul nu pot conduce decat la confruntari, scrie Agerpres.



"Sunt oameni care isi pun amprenta pe politica mondiala. (...) Si astazi avem nevoie de oameni de stat ca Franz Josef Strauss si consideram ca premiul care omagiaza personalitatea sa este unul dintre cele mai frumoase premii. Cand ati devenit presedinte ne-am gandit ca va fi greu, va fi o cale grea, ne-am gandit la istoria, la evolutia Romaniei. Dar Romania a reusit in ultimii ani sa faca pasi spre Europa. Un lucru important aici, in acest context, este lupta impotriva coruptiei, impotriva vechilor obiceiuri, intereselor politice - ma refer la vechile legaturi, ma gandesc la oamenii tineri care isi pun sperantele in evolutia Romaniei. In felul acesta Romania devine o tara interesanta si in plan international, un mediu interesant, dar numai in contextul luptei anticoruptie - atunci poate sa fie o tara interesanta si atragatoare. Lupta aceasta nu s-a incheiat, din cate am citit, si trebuie sa-mi exprim aici tot respectul pentru aceasta lupta, iar premiul acesta trebuie sa va intareasca in viitor in lupta impotriva coruptiei", a subliniat premierul Bavariei.