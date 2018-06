Articolul, aparut pe 30 mai pe site-ul prestigioasei publicatii britanice The Spectator, in sectiunea "Life", cu titlul "Romania: Europe's most overlooked holiday destination", prezinta impresiile de calatorie ale jurnalistului Stephen McGrath, care a vizitat mai multe zone din Romania, inclusiv Gura Portitei, Sibiu, Suior si Sapanta.



"Romania este una dintre cele mai putin remarcate - daca nu chiar cea mai putin remarcata - destinatii de vacanta ale Europei. O analiza rapida a suprafetei tarii dezvaluie faptul ca aceasta reprezinta un loc care are absolut tot pentru a fi pe placul turistilor. De la zone salbatice virgine la castele multiseculare, de la piste de schi pitoresti la plaje linistite cu nisip fin, de la o industrie infloritoare a vinurilor si a berii artizanale la orase la fel de vibrante ca echivalentele lor occidentale", afirma Stephen McGrath in debutul acestui articol.

Gura Portitei reprezinta "o evadare idilica", noteaza Stephen McGrath

Vizita in Sibiu

Jurnalistul a remarcat ca desi "zone intinse din Romania se modernizeaza, cultura ei rurala distincta continua sa existe" si "multe preparate culinare native merita sa fie incercate". Potrivit jurnalistului britanic, "daca Ministerul Turismului din Romania incepe sa se organizeze si sa actioneze intr-un mod eficient, aceasta tara ar putea sa ajunga sa ocupe o pozitie mult mai inalta in listele cu obiective de vizitat intocmite de multi dintre turisti".Dupa o vizita in Sibiu, Stephen McGrath afirma ca aceasta localitate este "un oras incantator, in care abunda cultura"., a adaugat jurnalistul britanic.

O vizita in Sibiu reprezinta "o necesitate pentru turistii pasionati de cultura", intrucat acest oras a fost capitala europeana culturala in 2007 - anul in care Romania s-a alaturat Uniunii Europene, afirma Stephen McGrath, care s-a declarat placut impresionat de "cafenelele si bistrourile aliniate de-a lungul unor strazi inguste si linistite, ce pornesc din centrul unor piatete ce dateaza din secolul al XV-lea". De asemenea, autorul articolului este de parere ca Muzeul Brukenthal, "o frumoasa cladire baroca, in care sunt expuse impresionante colectii de arta ale multor pictori europeni, datand din secolul al XV-lea si pana in secolul al XVIII-lea, nu ar trebui sa fie ratat".

De asemenea, Stephen McGrath a laudat si gastronomia romaneasca, declarandu-se incantat de sarmale, specialitatile din carne de porc si de peste, mamaliga si mujdei. El a laudat si baturile din tara noastra, in special tuica si vinurile romanesti Feteasca Neagra si Negru de Dragasani, scrie Agerpres.

Despre statiunea de schi Suior din Muntii Gutai din Maramures, jurnalistul a spus ca aceasta este "un taram de care timpul a uitat".



"Exista multe zone in care poti sa schiezi in Romania, insa Suior, la baza muntilor Gutai din Maramures, in nordul tarii, este una dintre cele mai bune, fiind inconjurata de privelisti ce par a fi ramas captive in timp", afirma Stephen McGrath. "Ce este minunat la Suior este faptul ca poti sa explorezi Maramuresul, o zona rurala cu ferme mici si cu un mod de viata care a disparut de multa vreme din cea mai mare parte a Europei, inclusiv 100 de biserici vechi ortodoxe din lemn, dintre care opt au fost incluse in patrimoniul mondial UNESCO", a adaugat el. De asemenea, jurnalistul britanic a remarcat si Cimitirul Vesel din Sapanta.

Muntii si natura, "probabil cel mai mare dar al Romaniei"

Detinand cea mai mare parte a padurilor virgine ramase in Europa, in care traiesc ursi, lupi, rasi si pisici salbatice, fara a mai mentiona arcul Muntilor Carpati, pare corect sa spui ca "natura este probabil cel mai mare dar al Romaniei", afirma autorul articolului.a concluzionat Stephen McGrath.

The Spectator este o revista saptamanala britanica infiintata in 1828. Publicatia, specializata in articole de cultura, politica si actualitati de importanta mondiala, este detinuta de David si Frederick Barclay, care detin si ziarele The Daily Telegraph si Sunday Telegraph.

In presa straina apar cu regularitate articole care promoveaza Romania turistica

La sfarsitul lunii mai, publicatia canadiana The Star a reluat un articol aparut initial in martie in The Washington Post - intitulat ''Romanian rhapsody — exploring an unsung destination in Eastern Europe'', semnat de doua jurnaliste americane, Christine Pendzich si Eva von Falkenstein -, in care se afirma ca pentru turistii care sunt dispusi sa uite povestile cu Dracula, Romania ofera ''un peisaj fermecator, linistit si variat''.

La inceputul lunii mai, un alt jurnalist american, Christopher Bagley, a semnat un articol publicat in revista de calatorie Conde Nast Traveler sub titlul ''The Bewitching Time Warp of Transylvania, Romania'', in care vorbeste despre pitorescul peisajului transilvanean.