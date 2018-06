Update 02.06, ora 11:30- Visa a solutionat o problema tehnica aparuta in cursul zilei de vineri in Europa, care a impiedicat mai multi consumatori sa plateasca cu cardul, iar in acest moment sistemul de plati este complet functional, informeaza compania.

Inca nu se cunosc cauzele perturbarii si tarile afectate, a precizat Visa.



"In prezent ne confruntam cu o perturbare a serviciului de plati din cauza careia unele tranzactii din Europa nu pot fi procesate. Investigam cauzele si lucram la rezolvarea situatiei cat mai curand posibil. Va vom tine la curent cu evolutia cazului", se arata intr-un comunicat al companiei de tehnologie de plati.

Rivala Visa - Mastercard - a anuntat ca nu inregistreaza probleme in reteaua sa, scrie Agerpres.

Visa inc. este o companie internationala de tehnologii de plata care opereaza una dintre cele mai avansate retele de procesare a platilor din lume. VisaNet poate procesa peste 65.000 de tranzactii pe secunda, asigurand protectie impotriva fraudei pentru consumatori si plati sigure pentru comercianti.