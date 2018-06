Cand va dati jos din tren veti auzi o multitudine de limbi straine, iar majoritatea micilor restaurante aglomerate insirate de-a lungul strazii principale au indicatoare si meniuri in limba romana. Nu sunteti in Bucuresti, scriu reporterii de la The Sun, ci in Burnt Oak, o suburbie din apropiere de Wembley, in nord-vestul Londrei, denumita si "Little Romania" ("Mica Romanie") din cauza numarului mare de est-europeni care traiesc aici.



Asa cum indica datele publicate saptamana trecuta, romanii sunt in prezent cei mai numerosi imigranti din Regatul Unit dupa polonezi, cu peste 413.000 de persoane care traiesc si muncesc in Marea Britanie. Cu zece ani in urma, numarul romanilor din Regatul Unit era de 42.000 - ceea ce inseamna o crestere de zece ori in doar zece ani. Situata in sud-estul Europei si invecinandu-se cu Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Serbia si Republica Moldova, Romania - aminteste The Sun - este una dintre cele mai sarace state din UE, cu un salariu mediu lunar de circa 470 de lire sterline.

Romanii reprezinta, de asemenea, cel mai mare grup de nou veniti incepand cu 2016 si nicaieri acest lucru nu este mai evident decat in Burnt Oak - o suburbie unde romana este a doua limba cea mai frecvent vorbita si unde 56% dintre copiii de varsta scolara nu vorbesc engleza ca limba materna.

Circa 35% dintre imigrantii care traiesc in Burnt Oak au sosit din Romania, iar numele zonei - unde gasiti restaurante si magazine romanesti, ba chiar si o biserica unde slujbele se tin in limba romana - este frecvent pronuntat "Bontoc".

Strada principala, Burnt Oak Broadway, este un mozaic de case de pariuri si de amanet cu aspect obosit, de restaurante modeste si supermarketuri aglomerate.

La Patisserie Romana, un magazin de produse de panificatie si dulciuri, cu rafturile pline de prajituri frumos ornate si de paine traditional romaneasca impletita, proprietarul, Ovidiu Sarpe, povesteste ca a emigrat la Londra din Romania in 1973, ca refugiat politic.

Este o poveste obisnuita, noteaza jurnalistii de la The Sun

Evreii romani au inceput sa se stabileasca in Marea Britanie dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, fugind de persecutia nazista de pe continent, scrie Agerpres

Atunci cand Ovidiu a venit in Marea Britanie, s-a stabilit mai intai la Highbury, inainte de a infiinta un restaurant pe Chancery Lane, iar apoi la Burnt Oak, in 2007, unde si-a deschis patiseria, in care tot personalul este din Romania.

"Am venit la Burnt Oak pentru ca am vazut aici o oportunitate pentru comunitatea est-europeana", povesteste el.

Si are dreptate, noteaza The Sun, remarcand ca populatia zonei a explodat in ultimii ani. Daca in 2001, doar 15.000 de rezidenti puteau numi aceasta suburbie "acasa", pana in 2017 populatia a crescut cu o treime, ajungand la 20.000 de persoane - multe afaceri romanesti aparand aici la o aruncatura de bat una de alta.



"Exista multe magazine romanesti si multi copii romani in scoli. Este o comunitate reala", explica Ovidiu.

"Oamenii vin in Regatul Unit din motive economice. Romanii doresc sa fie folositori si sa lucreze. Exista un mix real de culturi si rase in Burnt Oak si, desi arata destul de rau, aici nu exista rasism, tensiuni sau infractiuni", adauga el.



"Am votat pentru Brexit pentru ca vreau ca guvernul sa poata alege cine vine aici. Sper insa ca guvernul sa vada ca Marea Britanie are nevoie de romani", marturiseste Ovidiu.



Mergand mai departe pe strada principala, lucrurile nu mai arata insa atat de roz. Nu poti sa faci cinci pasi fara sa dai peste o casa de amanet, un magazin de bricolaj sau unul general, insa Tesco-ul local s-a inchis, iar obloanele sunt trase la mai multe magazine.

Daca intrebi personalul de la supermarketurile romanesti, multi iti spun ca nu vorbesc engleza. La fel si cersetorul olog, asezat pe trotuar, nu departe de o cabina telefonica murdara, plina de saci cu gunoaie, noteaza The Sun.

Joanne Karbritz, o angajata a unei organizatii caritabile, povesteste ca, in cea mai mare parte, experientele ei cu comunitatea romaneasca locala au fost pozitive.

"Oh, Doamne - sunt atat de multi romani aici"

"Am trait in Edgware toata viata si am vazut ca s-a schimbat atat de mult. In ultimii cinci ani a existat o mare imigratie din estul Europei", explica Joanne.

"Unii oameni sustin ca le sunt luate locurile de munca si am avut niste probleme cu romani care furau lucruri, dar nu e ca si cum toti ar fi hoti. Multi sunt chiar amabili". "Nu exista o tensiune reala in Burnt Oak, decat daca este creata in mod intentionat. Oamenii se amesteca si vorbesc liber, imi place sa lucrez aici", explica ea.

Pentru Taceddin Ozcan, un muzician turc, care traieste in zona de 11 ani, daca exista tensiuni in zona, aceste au legatura cu inchiderea Tesco-ului local.

Dupa ce supermarketul s-a inchis, o comunitate de nomazi irlandezi s-a mutat in parcarea sa, iar localnicii vorbesc despre acest eveniment ca despre cea mai importanta sursa de ingrijorare din suburbie.

"Oamenii de aici sunt foarte suparati", sustine Taceddin. "Dar nu pe romani, romanii sunt amabili si foarte muncitori", povesteste el.

"Exista si multi bulgari aici, dar singura problema din Burnt Oak sunt nomazii din parcarea de la Tesco", sustine muzicianul.

Rikesh Mehta, un britanic care detine o farmacie in Burnt Oak, povesteste la randul sau ca suburbia a cunoscut o explozie de populatie in ultimii ani.



"Romanii sunt buni pentru afaceri, cheltuiesc foarte multi bani si acelasi timp muncesc foarte mult". "Sunt o multime de romani aici - jumatate din clienti nu vorbesc engleza", afirma Mehta.

Desigur, noteaza The Sun, majoritatea romanilor din Marea Britanie sunt dornici sa munceasca, adesea ocupand locuri de munca ca ingrijitori sau in constructii - ceea ce explica surplusul de magazine de bricolaj din zona - multi imigranti est-europeni fiind angajati in restaurantele sau magazinele romanesti.