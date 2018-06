Campania ii vizeaza pe cei cu varste intre 18 si 34 de ani, tot mai atrasi de mirosul berii si al drogurilor usoare din metropola olandeza si de cartierul sau rosu.

Atrasi de zborurile ieftine oferite de 'city-trips' in weekend, grupuri de tineri britanici sau olandezi se plimba pe strazile orasului celor 165 de canale realizand tururi ale barurilor, sau sarbatorind terminarea vreunei burlacii.



In conditiile in care 18 milioane de turisti viziteaza anual Amsterdam, mai mult decat populatia totala a tarii, organizatia de marketing din Amsterdam a avertizat ca exista "un pret mare pentru comportamentul neadecvat".

Afisele acestei campanii, difuzate pe site-urile de rezervari online, au impanzit toate colturile orasului mai ales pietele Leidseplein et Rembrandtplein, locuri predilecte ale turistilor de distractie nocturna, scrie Agerpres.

"O nevoie presanta?" scrie pe un afis care arata un urinoar vopsit in rosu pe o strada afisand preturi de '140 de euro', suma prevazuta pentru amenda. Un alt afis arata ca a glumi si a bea fara masura poate costa '95 de euro' in afara pub-urilor.

Autoritatile municipale au anuntat ca doreste interzicerea asa numitelor 'beer bikes', mesele de pub montate pe strada si echipate cu dispozitive de bere la halba, majorarea taxelor de sejur si restrictionarea cazarilor la particulari.