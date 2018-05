Evacuarea turistilor din complexul turistic Vacationland si a locuitorilor din Kapoho, o comunitate aflata in proximitatea acelui obiectiv turistic, reconstruita dupa o eruptie masiva a vulcanului Kilauea in anul 1960, a avut loc in cea de-a 28-a zi a unui fenomen considerat de oamenii de stiinta drept cea mai intensa perioada de activitate inregistrata in ultimul secol in zona acestui vulcan, considerat la randul lui unul dintre cei mai activi din lume.

Agentia de Aparare Civila din Hawaii a emis acel ordin de evacuare dupa ce viteza de deplasare a scurgerilor de lava a crescut in cursul zilei de marti si ameninta sa intrerupa circulatia pe Beach Road, o autostrada construita in apropiere de tarmul estic al insulei.

Marti, o scurgere de lava a traversat o autostrada si mai intens circulata, Highway 132, indreptandu-se spre regiunea Kapoho. Un flux separat de lava se indrepta spre sud, catre comunitatea din jurul parcului turistic Vacationland.

Apararea Civila a mentionat intreruperi severe ale sistemelor de comunicatii, cauzate de prabusirea stalpilor care sustin liniile de electricitate si cele de telefonie, insistand asupra deciziei sale de evacuare imediata a zonelor afectate.

Rezidentii au fost rugati sa urmareasca programele statiilor radiofonice locale pentru a fi la curent cu viitoarele buletine informative.

Numarul exact al persoanelor evacuate miercuri nu a fost precizat, insa in comunitatile Kapoho si Vacationland se afla aproximativ 500 de locuinte si spatii turistice, a precizat Talmadge Magno, administratorul Apararii Civile din Hawaii.

In total, aproximativ 2.500 de rezidenti au fost evacuati dupa ce vulcanul Kilauea a intrat in faza de eruptie in urma cu aproape patru saptamani.

Harry Kim, primarul din Hawaii County, a reinnoit miercuri starea de urgenta pentru inca 60 de zile, permitand amenajarea unor adaposturi temporare si a altor proiecte de ajutorare a populatiei.

Cel putin 128 de structuri de pe insula au fost deja distruse, avariate si izolate de scurgerile de lava, a precizat Harry Kim. Saptezeci si cinci de locuinte au trebuit sa fie demolate, a adaugat Talmadge Magno.

Craterul principal al vulcanului Kilauea a continuat sa degajeze periodic coloane de cenusa in atmosfera. Tom Birchard, meteorolog la National Weather Service, a declarat ca cea mai mare parte din cenusa vulcanica a fost transportata deasupra marii de vanturile din regiune, disipandu-se cu rapiditate.

Cu toate acestea, anumite concentratii din cenusa si aburii vulcanici au ajuns la o inaltime suficient de mare in atmosfera pentru a fi purtate la distante mari deasupra Oceanului Pacific. Meteorologii din Insulele Marshall, Micronezia si Guam au detectat urme de "vog" - o combinatie de dioxid de sulf, aerosoli, vapori de apa si microparticule.

Vulcanul Kilauea s-a trezit la viata pe 3 mai si a inceput sa ejecteze lava si gaze toxice printr-o serie de fisuri al scoartei de pe flancul sau estic, marcand cea mai recenta faza a unui ciclu de eruptie ce a continuat sa se manifeste aproape fara intrerupere timp de 35 de ani.

Aparitia unor noi orificii de lava, sau fisuri, al caror numar a ajuns la 25, a fost insotita de numeroase seisme si eruptii intermitente in varful craterului, inclusiv de un cutremur cu magnitudinea 5,3 care s-a produs miercuri, potrivit Agerpres.