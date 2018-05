Potrivit presei locale, personalul aeronavei a incercat sa il dea jos pe barbat din avion in momentul in care acesta a cazut de pe usa. Pasagerul a ramas inconstient si a fost transportat la spital, unde medicii au constatat ca avea coaste rupte. Acesta nu si-a mai recuperat constiinta si a decedat.

Barbatul a petrecut trei zile in aeroport asteptand sa gaseasca un zbor spre casa dupa ce si-a pierdut biletul. In cele din urma, s-a imbarcat intr-o aeronava la ora 3 dimineata, insa a devenit agresiv verbal cu personalul aeronavei, care a incercat sa-l dea jos din avion. In acel moment el a cazut de pe usa si a ajuns pe pista.

Aeroportul Dalaman este unul dintre cele mai aglomerate din Turcia si deserveste statiuni importante de pe litoralul turc, inclusiv Marmaris si Fethiye, care sunt populare in randul turistilor, potrivit Libertatea.ro.