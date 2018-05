Rata crescuta a criminalitatii din Londra este "alimentata" si de continutul violent din online, motiv pentru care Politia Metropolitana a solicitat platformei Youtube sa stearga clipurile care incita la violenta. Vizate sunt, in special, videoclipurile de muzica ”drill”, un stil aparte al muzicii trap, ce-si are originile in zona sudica a orasului Chicago. Aparut in 2010 si devenit popular in special in America, acest gen muzical are un continut liric ce glorifica macabrul, violenta si nihilismul, scrie infomusic.ro.

"Sunt gasti care se provoaca reciproc prin diverse filmari - ceea ce pare a fi un videoclip muzical poate contine, de fapt, un limbaj explicit al unor gasti care se ameninta intre ele. Aceste clipuri contin gesturi de violenta si anumite miscari ale mainii ce sugereaza ca trag cu arme, precum si descrieri grafice ale actelor de violenta pe care le vor comite la adresa gastii adverse”, a explicat Mike West de la Politia Metropolitana pentru BBC.

Mike West a specificat intr-o declaratie pentru The Independent ca au fost sesizate doar acele clipuri care prezinta un ”risc crescut al cresterii violentei”, si nu clipurile cu muzica ”drill” in general.

”Am colaborat cu Google (detinatorul YouTube) pentru a elimina o parte din aceste videoclipuri. Parteneriatele cu organizatii precum YouTube si Google sunt esentiale in abordarea acestei probleme si vom continua sa lucram cu ei pentru a identifica noi modalitati de a contracara aceasta problema”, a mai spus el.

30 dintre videoclipurile considerate a fi ”violente” au fost, astfel, sterse de catre YouTube, urmand ca si altele sa fie sterse in viitorul apropiat.