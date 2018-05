Organizatia Avaaz cere membrilor Uniunii Europene si Natiunilor Unite sa impuna sanctiuni Israelului pentru violentele care au loc de ani de zile in Palestina si in care au fost ucisi mii de oameni.

„Cetatenii europeni au un mesaj clar pentru guverne: vietile palestinienilor conteaza pentru noi si trebuie sa conteze si pentru voi. Este responsabilitatea noastra sa transmitem un mesaj clar guvernului condus de Netanyahu si sa spunem ca violentele trebuie sa inceteze. Ce se intampla in Palestina este un apartheid modern, iar faptul ca Europa se face ca nu vede nu ajuta la protejarea oamenilor”, a declarat Christoph Schott, directorul de campanie al Avaaz.

Initiativa acestui grup vine ca urmare a intalnirii dintre ministrii de externe ai statelor membre UE care s-au reunit la Consiliul European, iar pe agenda de discutii se afla inclusiv criza din Fasia Gaza. Aproape jumatate de milion de europeni le-au cerut ministrilor sa decida impunerea unor sanctiuni Israelului, dupa ce zeci de palestinieni au fost ucisi in timpul protestelor recente din Gaza.

Perechile de pantofi au fost donate de cetateni din intreaga Europa, ca o forma de protest fata de masacrarea palestinienilor. Oficiul pentru Coordonarea Actiunilor Umanitare al Natiunilor Unite, precum si Centrul pentru Drepturile Omului in Teritoriile Ocupate, din Israel, estimeaza ca cel putin 4.500 de oameni au fost ucisi din 2008 si pana azi, in conflictul din Gaza, potrivit Digi24.



#PalestinianLivesMatter: As EU Foreign Ministers gather today, 4,500 pairs of shoes are on display in the heart of Brussels -- one for every life lost in the conflict over the last decade. More than 785,000 of us are calling for sanctions on Israel: https://t.co/ZxJsfz9ueF pic.twitter.com/y5L0vm9JHN