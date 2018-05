Numarul persoanelor britanice in varsta de peste 15 ani si care au un Indice de masa corporala (IMC) ce depaseste valoarea 40 se va dubla in urmatorii 20 de ani, potrivit unor modele computerizate de prognoza.

Daca tendinta actuala va continua sa se manifeste, in Marea Britanie vor trai 4,99 milioane de persoane afectate de obezitate morbida pana in 2035. In 2015, numarul acestor persoane era de 1,9 milioane, potrivit autorilor studiului.

Cel mai mare risc a fost detectat insa in randul barbatilor din Anglia cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani, scrie Agerpres.

Autorii studiului au examinat un set de date anuale pentru a incerca sa previzioneze numarul de persoane care vor fi afectate in viitor de obezitatea morbida, cea mai grava forma a acestei maladii.

Obezitatea morbida este asociata cu o serie de consecinte grave asupra sanatatii, inclusiv cu riscuri sporite de declansare a unor boli cronice, precum diabet de tip 2, maladii cardiace, accident vascular cerebral, boli mintale si anumite tipuri de cancer.



In 2015, 4% dintre adultii din Scotia, 3% dintre cei din Anglia si 3% dintre cei din Tara Galilor au fost inclusi in categoria pacientilor diagnosticati cu obezitate morbida.

Acest procent va creste la 5% in Scotia, 8% in Anglia si 11% in Tara Galilor pana in anul 2035, potrivit autorilor acestui studiu.

Numai in Anglia, acest procent echivaleaza cu faptul ca 4.382.906 de persoane urmeaza sa sufere de obezitate morbida, inclusiv 16% din totalul barbatilor cu varste cuprinse intre 55 si 64 de ani.

In Tara Galilor, 340.899 de persoane vor fi incluse in aceasta categorie, din care vor face parte si 258.650 de persoane din Scotia.

Totusi, datele de prognoza arata ca un procent extrem de redus dintre barbatii cu varste cuprinse in intervalul 15-24 de ani din Scotia vor suferi de obezitate morbida in perioada mentionata, in comparatie cu 6% dintre tinerii din aceeasi categorie de varsta care traiesc in Anglia.

Un IMC de peste 25 inseamna ca persoana in cauza este supraponderala. Daca valoarea IMC depaseste pragul de 30, atunci persoanele vizate sunt obeze. Obezitatea morbida este declarata atunci cand IMC depaseste valoarea 40.

Indicele de masa corporala se calculeaza ca un raport intre greutatea unei persoane si patratul inaltimii acesteia.