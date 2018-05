In urma accidentului in care au fost implicate mai multe masini ce a avut loc pe o autostrada din Louisiana, Statele Unite, patru oameni au murit si 13 au fost raniti, conform ABC News.

Vehiculele implicate in accident au fost distruse in urma impactului care s-a petrecut in doua faze, potrivit politiei.

Initial s-au ciocnit un trailer si mai multe masini, iar apoi o cisterna a intrat in plin dupa ce un politist s-a oprit pentru a acorda ajutor. El se afla printre cei raniti, insa este intr-o stare stabila, potrivit Stirileprotv.ro.