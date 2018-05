In total, 69,4% dintre participantii la referendum au votat "da" pentru legalizarea avortului, in timp ce 30,6% dintre alegatori au votat "nu", potrivit unui sondaj realizat de compania de sondare a opiniei publice "Behavior and Attitudes" in numele RTE, cel mai mare grup mass-media din Irlanda.

Din cei 3.800 de votanti chestionati, 72,1% dintre femei au votat "da", in timp ce 65,9% dintre barbati au votat pentru abrogarea amendamentului din 1983, care subliniaza importanta dreptului la viata atat pentru mama, cat si pentru copilul nenascut.

Potrivit sondajului, 87,6% dintre alegatorii care au votat "da" au varste cuprinse intre 18-24 de ani, in timp ce majoritatea alegatorilor peste 65 de ani au votat "nu".

Aproape 3,5 milioane de alegatori au fost asteptati la urne. Autoritatile irlandeze au inregistrat un numar semnificativ de alegatori noi pe listele electorale, fiind inregistrate peste 118. 000 de cereri de inscriere in acest an, ceea ce indica interes pentru acest vot.

Avortul, interzis in Irlanda prin Constitutie

Consultarea populara abordeaza in mod specific problema abrogarii celui de-al optulea amendament la Constitutia irlandeza, introdus in 1983 care interzicea avortul pana la o modificare adoptata in 2013 care permite exceptii atunci cand viata mamei este pusa in pericol de sarcina.

In prezent legislatia irlandeza ramane printre cele mai restrictive din Europa, alaturi de cele din Irlanda de Nord si in special Malta.Violul, incestul sau malformatia fatului nu sunt considerate motive legale de a intrerupe sarcina.