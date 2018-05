Dupa doua luni de ancheta si audierea mai multor copii din familia lor, suspectii cu cetatenie romana au fost inculpati. Ei sunt acuzati ca au constrans cel putin cinci copii la cersit si furt in diferite zone turistice din Paris.

Cea mai mica dintre acestia era chiar nepoata lor de 7 ani. Aceasta era initiata in furturi de fratele, sora si unchii ei, toti minori, scrie Agerpres.

Cuplul mai este acuzat si de faptul ca si-a vandut propria fiica unui var care locuieste in Romania. Adolescenta, in varsta de 14 ani, care a refuzat aceasta casatorie fortata, s-a plasat singura sub protectia unui centru. Dintr-o sursa politieneasca, parintii sai ar fi obtinut 10.000 de euro din tranzactie.

Investigatiile derulate cu ajutorul agentilor de legatura romani au demonstrat ca acest cuplu a trimis, in cursul anului 2017, nu mai putin de 65.000 de euro in Romania, unde au achizitionat mai multe bunuri imobiliare.

Doi dintre copiii lor si trei nepoti au fost plasati intre timp intr-un centru de protectie pentru copii, mai precizeaza lenouveaudetective.com.