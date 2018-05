Casatoria celor doua staruri de televiziune va avea loc pe 23 iunie, potrivit unui anunt publicat de Oficiul de stare civila din Huntly, o localitate din comitatul Aberdeenshire.

Cei doi actori - care s-au cunoscut in 2012 in timpul filmarilor de la acest popular serial TV - au interpretat un cuplu de indragostiti in "Game of Thrones", Jon Snow si Ygritte.

Kit Harington si Rose Leslie si-au anuntat logodna in 2017 prin intermediul unui anunt oficial publicat in The Times.

La doi ani dupa ce s-au cunoscut, Rose Leslie, in varsta de 31 de ani, a parasit serialul "Urzeala Tronurilor", in timp ce Kit Harington, in varsta tot de 31 de ani, a devenit interpretul unuia dintre cele mai populare personaje din acest show TV si a aparut in fiecare episod al productiei.

Intr-un interviu acordat pentru L'Uomo Vogue, Kit Harington a spus ca i-a fost foarte usor sa se indragosteasca de Rose Leslie, iar cea mai frumoasa amintire a lui despre filmarile de la "Game of Thrones" reprezinta momentul in care a cunoscut-o pe viitoarea lui partenera de viata, in Islanda, in 2012.