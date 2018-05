Peste 70 de femei l-au acuzat pe Weinstein de abuz sexual, inclusiv viol, unele dintre acuzatii datand de cateva decenii.

Acuzatiile, care au fost raportate anul trecut de New York Times si New Yorker, au dat nastere miscarii #MeToo in care sute de femei au acuzat puternici oameni de afaceri, guvernanti sau din industria divertismentului de abuz sexual.

Se asteapta ca Weinstein sa fie acuzat de violul unei femei si de fortarea alteia de a efectua sex oral cu el, relateaza New York Times, citand surse fociale din cadrul politiei. Weinstein a negat ca ar fi avut relatii sexuale non-consensuale cu cineva.

Purtatorul de cuvant al lui Weinstein, Juda Engelmayer, si avocatul sau, Benjamin Brafman, au refuzat sa comenteze inculparea iminenta.

Acuzatiile Politiei vin dupa luni de zile de investigatii. Desi victima violului nu a fost identificata, potrivit Times, Weinstein va fi acuzat de viol. Celalalt caz se refera la acuzatiile facute de Lucia Evans, o fosta actrita care a spus pentru New Yorker ca Weinstein a fortat-o sa ii faca sex oral in 2004.