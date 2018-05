Explozia a avut loc in jurul orei locale 22:30, insa deocamdata cauza ramane necunoscuta. Cei doi suspecti au intrat in restaurantul din Toronto si au detonat un dispozitiv explozibil improvizat, iar la scurt timp acestia au parasit restaurantul.

Persoanele care au fost ranite in urma exploziei de la restaurantul Bombay Bhel au fost transportate la spital. Potrivit Serviciului Regional de Ambulanta trei dintre ei au rani grave, potrivit Digi24.

Incidentul vine la o luna dupa ce un sofer a intrat cu o camioneta inchiriata in pietoni in Toronto, omorand 10 persoane si ranind alte 15.



Pics from the restaurant explosion at Hurontario St & Eglinton Av in #Mississauga. Plaza is sealed off, approx 15 people transported to hospital, 3 critical. Sources saying incendiary devices were found inside the restaurant. pic.twitter.com/b5ZX6NVeSx