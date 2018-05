Coreea de Nord i-a transmis presedintelui american Donald Trump faptul ca decizia de a anula summitul ce era programat pe data de 12 iunie este "extrem de regretabila", in contextul in care acesta a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare deschisa liderului Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, motivul fiind "ostilitatea deschisa" manifestata in ultimele declaratii ale regimului de la Phenian.

„Reiteram Statelor Unite hotararea noastra de a ne aseza fata in fata, in orice moment si in orice mod ar fi, pentru a rezolva problema”, a declarat Kim Kye Gwan, prim-viceministru de externe, intr-un comunicat dat publicitatii de agentia oficiala KCNA, conform AFP.

Seful statului american a avertizat Coreea de Nord impotriva oricarui act "iresponsabil", dand totodata asigurari ca va continua campania de "presiune maxima" asupra acestei tari, potrivit stirileprotv.ro.