Trump apreciaza ca summitul, programat sa aiba loc in Singapore pe 12 iunie, ar fi nepotrivit acum, scrie BBC News.

Intr-o scrisoare publicata de Casa Alba, el afirma ca abia asteapta sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un intr-o zi. Trump afirma in aceasta scrisoare adresata lui Kim, publicata joi de Casa Alba, ca, in urma declaratiei Phenianului, simte ca este ”nepotrivit, la acest moment, sa avem aceasta reuniune planificata de mult timp”.

Locatarul Casei Albe afirma ca nord-coreenii vorbesc despre capacitatile lor nucleare, ”dar ale noastre sunt atat de masive si puternice, incat ma rog lui Dumnezeu sa nu fie necesar sa fie folosite vreodata”.

”Abia asteptam sa fiu acolo cu dumneavoastra. Din nefericire, avand in vedere furia enorma si ostilitatea deschisa afisata in cea mai recenta declaratie a dumneavoastra, eu consider ca este nepotrivit, la acest moment, sa avem aceasta reuniune planificata de mult timp”, afirma Trump.