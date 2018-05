Incidentul s-a petrecut joi, in jurul orei locale 09.40, pe autostrada M5, pe sensul de mers catre Budapesta, la periferia orasului Ócsa, unde o camioneta a intrat intr-un TIR. Ambele masini erau inmatriculate in Romania.

Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului pentru Managementul Dezastrelor din regiunea Pest pentru MTI, in urma impactului soferul camionetei a murit pe loc, fiind strivit de fiarele cabinei.

Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la identitatea victimelor. Potrivit datelor preliminare obtinute de reprezentantii misiunii diplomatice, in urma accidentului soferul unuia dintre autoturisme, cetatean roman, a decedat, arata MAE.

Ambasada Romaniei la Budapesta monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine legatura cu autoritatile locale, subliniaza MAE.

Cauza si circumstantele accidentului nu au fost inca clarificate de autoritati, potrivit stirileprotv.ro.

Marti seara, noua romani si-au pierdut viata intr-un accident care a avut loc la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta.