Phenianul si-a facut public planul de a neutraliza 'complet' situl sau de la Punggye-ri, in nord-est, si cativa jurnalisti straini au fost invitati sa asiste la operatiune.

"A avut loc o explozie enorma, s-a putut simti. Praful cadea deasupra noastra, caldura venea deasupra noastra. Zgomotul era foarte puternic", a declarat Tom Cheshire, un jurnalist de la Sky News, pentru site-ul postului de televiziune britanic.

Agentia Yonhap, care citeaza jurnalisti sud-coreeni prezenti la fata locului, a informat ca numeroase explozii au putut fi auzite intreaga zi, intre 11:00 (03:00 GMT) si 16:17, scrie Agerpres.

Situl de la Punggye-ri a fost scena a sase teste nucleare intreprinse de Phenian, dintre care cel mai recent dateaza din septembrie. Acest test, cel mai puternic pana in prezent, ar fi fost efectuat cu o bomba cu hidrogen.

Specialistii sunt divizati in a sti daca situl va deveni intr-adevar inutilizabil. Unii, mai sceptici, sustin ca situl nu mai este util dupa sase teste nord-coreene, dar ca acesta poate fi reconstruit rapid in caz de nevoie. Altii remarca faptul ca Nordul a acceptat sa-l distruga fara conditii prealabile sau fara sa ceara ceva in schimb Washingtonului, ceea ce demonstreaza, in opinia lor, ca regimul este serios in dorinta sa de schimbare.