Trenul a deraiat dupa ce a lovit un camion de mare tonaj oprit la un pasaj cu putin inainte de trecerea garniturii de tren si trei vagoane au sarit de pe sine in urma impactului.

In urma incidentului, doua persoane au fost ucise si 18 au fost ranite. Una din persoanele decedate era un cetatean roman in varsta de 64 de ani, cu domiciliul in localitatea Busto Arsizio, in regiunea Varese. Acesta era la volanul masinii care insotea camionul implicat in accident si care transporta o incarcatura periculoasa. Cetateanul roman a fost transportat la un spital din Torino, insa a murit in cursul noptii de miercuri spre joi, potrivit stirileprotv.ro.

In tren, se aflau in jur de patruzeci de persoane in momentul impactului. Potrivit primelor informatii, accidentul nu putea fi evitat. In ciuda faptului ca mecanicul locomotivei a observat masina de mare tonaj si a tras frana de urgenta, impactul a fost destul de puternic.

Soferul TIR-ului inmatriculat in Cehia a supravietuit si a fost supus la un test de alcoolemie. Fiind transport exceptional, el avea si escorta. Tehnicii care escortau incarcatura spun ca semaforul s-a transformat repede din verde in rosu si ca au incercat inutil sa-l avertizeze pe sofer prin radio.