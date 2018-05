"Familiile cu copii, persoanele cu dizabilitati, romii si populatia rurala sunt in mod special afectati. Inegalitatile ridicate privind veniturile persista, pe fondul impactului scazut al facilitatilor fiscale", se arata in recomandarile specifice de tara publicate de Executivul comunitar, recomandari care ar urma sa fie adoptate de Consiliul Uniunii Europene.

Indicatorul social de referinta, folosit pentru calcularea celor mai importante beneficii sociale, nu a fost actualizat din 2008. Legea venitului minim de incluziune, care ar fi trebui sa intre in vigoare in 2018, a fost amanata cu mai mult de un an. Legea ar fi imbunatatit acoperirea si adecvarea asistentei sociale, considera forul comunitar.

Conform datelor Eurostat, peste o treime din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in trei state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (40,4%), Romania (38,8%) si Grecia (35,6%).

"Piata muncii se inaspreste in urma cresterii angajarilor, odata cu o reducere a fortei de munca din cauza emigratiei si a imbatranirii populatiei. In acelasi timp, Romania are un potential substantial de forta de munca nefolosita, si cateva grupuri, cum ar fi tinerii, romii, somerii pe termen lung si persoanele cu dizabilitati se confrunta cu dificultati in accesarea pietei muncii", apreciaza Executivului comunitar.

"In ultimul an, Romania a inregistrat progrese reduse in rezolvarea recomandarilor de a intari politicile de dinamizare si serviciile publice integrate, si de a se concentra pe cei mai exclusi de pe piata muncii. In pofida sporirii ajutoarelor financiare pentru schemele de mobilitate, participarea in politicile active ale pietei fortei de munca ramane foarte scazuta iar povara administrativa este ridicata", avertizeaza Comisia Europeana.

De asemenea, forul comunitar subliniaza ca in ultimii ani salariul minim a crescut in mod repetat, in nod discretionar. Din 2015, salariul minim net a crescut cu peste 60%. In 2017, aproximativ 30% din angajati castigau salariul minim, ceea ce implica o distributie salariala extrem de comprimata. propunerea privind un mecanism obiectiv pentru majorarea salariului minim a fost sustinuta de partenerii sociali dar nu a fost aplicata de Guvern, mentioneaza Executivul comunitar.

Comisia Europeana a prezentat miercuri recomandarile specifice fiecarei tari pentru 2018, in care defineste orientarile de politica economica pentru fiecare stat membru in parte pentru urmatoarele 12-18 luni.