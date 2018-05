Trevor si Marlene Howes s-au casatorit in anul 1968 si au avut doi copii, Julieta si Travor, insa apoi s-au despartit. La momentul respectiv, unul dintre motivele divortului dintre cei doi a fost faptul ca femeia detinea sapte pisici persane.

Trevor Howes, profesor de inginerie de precizie la Universitatea din Bristol, a povestit ca dupa 30 de ani in care nu au avut nici un contact cu fosta sa sotie acesta a vazut-o la televizor, in urma unui reportaj ce o viza pe Marlene si cele 40 de pisici ale acesteia. Barbatul a decis sa reia legatura cu ea si, cu complicitatea fetei sale Julieta, in varsta de 47 de ani, a convins-o sa accepte sa iasa din nou cu el la cina.

Anul acesta, cei doi s-au recasatorit, in ciuda faptului ca femeia are in prezent nu mai putin de 40 de pisici.

Insa, pentru a nu se mai confrunta cu problema pe care au avut-o in urma cu 30 de ani, cei doi au decis sa locuiasca in case separate situate la 30 de minute distanta. ”Avea sase sau sapte pisici cand ne-am intalnit si zece cand am divortat. Acum are 40 asa ca am stabilit ca deocamdata sa locuim in case separate. Dar sunt deschis la ideea de a imparti aceeasi casa, vom vedea”, spune Trevor, potrivit Libertatea.ro.