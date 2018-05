Cea mai recenta eruptie a vulcanului Kilauea a avut loc marti, potrivit CNN.

„[Gazele] iti lasa un gust metalic. Odata ce ne-am dat seama de ce se intampla, ne-am pus masti”, a spus un locuitor.

Lava a ajuns in Oceanul Pacific, iar contactul acesteia cu apa a generat ceea ce specialistii numesc „negura de lava”, adica emisii de vapori de acid si particule de sticla vulcanica. De la prima eruptie a vulcanului, raurile de lava au inghitit deja peste 40 de constructii, iar locuitorii trebuie sa fie pregatiti sa paraseasca zona in orice moment din cauza revarsarii lavei ori a gazelor.

De altfel, exista pericolul exploziei unei centrale electrice geotermale iar autoritatile au anuntat ca incearca sa previna acest lucru. Pana in prezent 10 din 11 puturi ale centralei au fost racite.

Kilauea, care a redevenit activ in 1983, este unul dintre cei cinci vulcani activi de pe Island of Hawai'i. Peste 2.000 de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele pana in prezent, potrivit Hotnews.ro.