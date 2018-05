Ducele si ducesa de Sussex - titluri ce le-au fost oferite sambata de regina Elisabeta a II-a - au asistat la un garden party organizat in gradinile Palatului Buckingham in cadrul unor festivitati ce marcheaza a 70-a aniversare a printului Charles, nascut pe 14 noiembrie 1948.

Casa regala britanica nu a dezvaluit deocamdata niciun detaliu despre luna de miere a cuplului Harry-Meghan, preferand sa pastreze tacerea asupra datei si destinatiei alese de cei doi tineri casatoriti.

Acel garden party a fost organizat pentru a celebra activitatile desfasurate de mostenitorul tronului britanic in beneficiul unor asociatii de caritate. Mai multi membri ai serviciilor de urgente si de salvare din Manchester au fost de asemenea invitati la eveniment, la exact un an dupa atacul terorist comis de un sinucigas pe un stadion din acest oras din nord-vestul Angliei, in urma caruia 22 de persoane au murit.

Printul Harry a sustinut marti un discurs prin care a dorit sa salute activitatile desfasurate de tatal lui. "Entuziasmul lui si energia lui sunt cu adevarat contagioase", a declarat printul Harry.

Dupa modelul printului Harry si conform traditiei casei regale britanice, Meghan, in varsta de 36 de ani, se va dedica de acum inainte "asumarii functiilor regale in sprijinul reginei" si unor activitati de caritate, in care a inceput sa se implice "inca de la o varsta frageda", potrivit biografiei sale oficiale, ce a fost publicata pe site-ul familiei regale.

Acelasi text subliniaza "constientizarea acuta a problemelor sociale" de catre fosta actrita americana si detaliaza convingerile ei feministe, formate inca din timpul adolescentei sale, petrecuta in Los Angeles.

"Sunt mandra ca sunt femeie si o feminista", a declarat ea, conform biografiei sale.

Marti, presa britanica a revenit pe larg asupra nuntii printului Harry cu fosta actrita americana si a publicat, adeseori pe prima pagina, portretele oficiale ale mirilor, realizate cu ocazia nuntii regale de fotograful Alexi Lubomirski.

In fata camerelor de filmat ale posturilor de televiziune din lumea intreaga si a unui numar impresionant de celebritati, Harry si Meghan s-au casatorit sambata in capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, in cadrul unei ceremonii care a combinat fastul monarhiei britanice cu accente ale culturii afro-americane.

Potrivit BBC, care a difuzat evenimentul in direct, ceremonia a fost urmarita la televiziune de peste 11 milioane de persoane in Marea Britanie, potrivit Agerpres.